سوريا تدعو مجلس الأمن لاتخاذ موقف صريح تجاه

2021/09/20 | 21:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت وزارة الخارجية السورية، الاثنين، ما وصفتها بـ"الممارسات التركية العدائية التي تشكل خرقا لسيادة واستقلال وسلامة ووحدة الأراضي السورية"، وأكدت دمشق أنها "تحتفظ بحق الرد".

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