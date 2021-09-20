نائب يكشف عن

2021/09/20 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاثنين، وجود "ارادة سياسية" لمنع عقد اي جلسة للبرلمان العراقي قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما بين سبب ذلك.

وقال خشان، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك ارادة سياسية من بعض القوى السياسية المتنفذة لمنع البرلمان العراقي من عقد اي جلسة له خلال المرحلة الحالية، فهذه الارادة لا تريد اي جلسة للبرلمان قبل اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وبين ان "هدف هذه الارادة السياسية تعطيل الدور الرقابي البرلماني على العمل الحكومي، وعمل بعض الوزارات، لاسيما التي تبرم عقود وصفقات".

وأضاف خشان أن "هذه الوزارات مسيطر عليها وتدار من قبل هذه القوى السياسية المتنفذة، ولهذا لا يريدون اي رقابة على عملهم الذي هو فيه شبهات كثيرة".

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