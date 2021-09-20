الرافدين يكشف موعد التقديم على شقق بسمايا

2021/09/20 | 21:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كفش مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، موعد التقديم على شقق بسمايا.

وقالت مصادر في المصرف، لـ(بغداد اليوم)، أن "المصرف باشر، باستقبال طلبات الراغبين بالتسجيل على الوحدات السكنية في بسماية".

وأضافت المصادر، أن "التقديم على الشقق السكنية لبسماية سيكون بدءا من يوم غد الثلاثاء عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد".

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