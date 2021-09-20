بعد جلسة الـ8 ساعات.. حكومة ميقاتي تنال ثقة البرلمان

2021/09/20 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح مجلس النواب اللبناني، الاثنين، ثقته للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي التي تشكلت بعد 13 شهراً من الفراغ.

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