العتبة الحسينية: 300 مركبة لنقل الزائرين

2021/09/20 | 22:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت العتبة الحسينية ، الإثنين، عن تخصيص 300 مركبة من آليات العتبة الحسينية المقدسة لنقل الزائرين فيما أشارت الى تأمين مدينة كربلاء بشكل كامل امنياً واستخبارياً.

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وقال المتحدث الرسمي بإسم العتبة أفضل الشامي في تصريح تابعه، "ناس" (20 أيلول 2021)، انه "تم تأمين مدينة كربلاء بالكامل أمنياً واستخبارياً بالتعاون مع القوات الامنية بمختلف صنوفها مشيراً الى ان مركز مدينة كربلاء مؤمن عبر كاميرات المراقبة".

وأضاف الشامي، ان "جميع المواكب الحسينية مؤمنة ومعرّفة ولدينا معها تنسيق أمنى مشترك".

وعن الجانب الصحي والطبي، كشف الشامي عن "تجهيز فرق كشافة الوارث بـ 300 ألف كمامة لتوزيعها على الزائرين".

وأوضح، "تم تشكيل 22 فرقة للإسعاف والإنقاذ بمشاركة 700 مسعف في محيط العتبة وداخل الصحن الحسيني".

وفي الشأن الإعلامي، قال الشامي "حتى الآن وصلت الى كربلاء 10 سيارات للبث المباشر لمراسيم الزيارة، مشيرا الى توفير خدمات السكن والطعام والانترنت ومنصات البث المباشر للإعلاميين".

وأوضح، ان "هناك رغبة من وسائل الإعلام الدولية في نقل ما يجري خلال زيارة الاربعين"، مرجحاً "زيادة عدد وسائل الاعلام الاجنبية التي ستغطي زيارة الاربعين".

وعن المساحات والاماكن المخصصة للزائرين، قال الشامي، ان "مساحات كبيرة من صحن العقيلة زينب ستدخل الخدمة خلال زيارة الاربعين".

وتابع "تم افتتاح 3 سراديب التي أنشأت داخل الصحن الحسيني الشريف وهي سرداب الشهداء وسرداب الإمام الحجة وسرداب الرأس".

واشار الى انه "ستفتح 3 منافذ لتوزيع الطعام على الزائرين في مضيف الامام الحسين وصحن العقيلة، وشارع السدرة وباب السلالمة"، مبيناً انه "سيتم توزيع عشرات الآلاف من وجبات الطعام للزائرين وفي اكثر من موقع ومكان".

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