2021/09/20 | 22:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشف هيئة الرأي في وزارة التربية، اليوم الاثنين، عن أسباب شحة الأبنية المدرسية واستمرار العمل بنظام الدوام المزدوج في أغلب المدارس، فيما طرحت حلًا لتجاوز المشكلة.وقال عضو هيئة الرأي في وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تطرح حلًا لإنهاء مشكلة الدوام “المزدوج” المركز الخبري الوطني.

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