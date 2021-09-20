الاعدام لشخص نفذ جريمة مروعة هزت الرأي العام العراقي

2021/09/20 | 22:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، الاثنين، صدور حكمين بالاعدام بحق شخص نفذ جريمة قتل مروعة هزت الرأي العام في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى NRT نسخة منه، اليوم (20 ايلول 2021)، ان "محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكمين بالإعدام شنقا بحق المدان الذي نفذ جريمتي قتل لصاحب اسواق (ميليا مول) وابن شقيقته في منطقة الغزالية غربي بغداد".

واضاف البيان، ان "الجريمة نفذها شقيقان قاما بعد قتل الضحيتين بسرقة إيرادات الأسواق ولاذا بالفرار".

واوضح، انه "بعد مطاردة استمرت في ثلاث محافظات تم التوصل اليهما في محافظة صلاح الدين، والاشتباك معهما مما أدى الى مقتل احدهما والقبض على الاخر".

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