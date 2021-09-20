2021/09/20 | 22:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة// المركز الخبري الوطني أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، عن إصابة طالبين بإطلاق نار في مدرسة “هيريتيج” الثانوية، في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.وقال ستيف درو رئيس شرطة نيوبورت نيوز، إن “المصابين هما شاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة..



إصابة طالبين بإطلاق نار بثانوية في فرجينيا المركز الخبري الوطني.

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