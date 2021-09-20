البرلمان اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي

2021/09/20 | 22:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت البرلمان اللبناني، مساء الاثنين، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بموافقة 85 نائبا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

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