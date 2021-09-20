عمليات بغداد: الوضع في الكمالية مسيطر عليه والقوات الأمنية تفرض الأمن

2021/09/20 | 22:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، أن الوضع في الكمالية شرقي العاصمة مسيطر عليه، مؤكدة أن القوات الأمنية تفرض الأمن بعد اندلاع نزاع عشائري.

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم بهجت في بيان، إن "الوضع في الكمالية مسيطر عليه والقوات الأمنية تفرض الأمن في المنطقة وسوف نعتقل أي شخص يعتدي على أمن المواطنين".

واندلع نزاع عشائري اليوم الاثنين، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية ما اسفر عن قتلى وجرحى.

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