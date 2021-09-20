العودة إلى المدارس في لبنان

2021/09/20 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الأزمة التي يمر بها لبنان؟

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