اختيار العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية

2021/09/20 | 23:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، انتخاب العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65).

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "العراق انتخب نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65)، والتي أنطلقت أعمالها في مركز فيينا الدوليّ بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمُشاركة دوليَّة رفيعة المستوى".

وأشار إلى أن "هذا الاستحقاق جاء في الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية في إطار عودة العراق لمُكانته المُناسبة في المُؤتمرات والمُحافل الدوليَّة ذات الصلة".

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