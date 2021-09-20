مجلس شباب سامراء يبدي دعمه للمرشح عمار يوسف

2021/09/20 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أبدى مجلس شباب سامراء، اليوم الإثنين، دعمه للمرشح عن محافظة صلاح الدين عمار يوسف حمود (الدائرة الاولى تسلسل 52).وأقام مجلس شباب سامراء تجمعاً كبيراً لدعم النائب عمار اليوسف في الانتخابات المقبلة فيما أكد الحاضرون أن “يوسف كان أول الداعمين لشريحة الشباب خلال الفترات الماضية”.وقال أحد أعضاء المجلس أن “تجمعات الشباب …

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