المرشحة عن صلاح الدين أشواق الجبوري تتحدث لـ”النور” عن ضرورة فتح ملف التعويضات

2021/09/20 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكدت المرشحة للانتخابات النيابية عن محافظة صلاح الدين، أشواق سالم (الدائرة 3 تسلسل 23) أن برنامجها الانتخابي، يتضمن جملة ملفات، ستعمل عليها خلال الفترة المقبلة، بعد الفوز بالانتخابات.وقالت سالم في تصريح لـ”النور نيوز” إن “المرحلة المقبلة، بحاجة إلى تعزيز جملة ملفات، مثل التعويضات، حيث ما زال مناخ أغلب محافظات صلاح الدين، …

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