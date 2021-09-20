المرور تعلن تصدر قراراً بشأن مركبات الأجرة ممن تجاوزت مدة تسجيلها 5 سنوات

2021/09/20 | 23:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، الموافقة على تسجيل مركبات الأجرة المباعة ممن تجاوزت مدة تسجيلها 5 سنوات.وقال المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بمتابعة وجهود حثيثة من مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي) تم استحصال الموافقة على تسجيل المركبات الأجرة المباعة من قبل الشركة العامة …

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