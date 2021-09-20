2021/09/20 | 23:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الركابي: نسعى لتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع الانتاج الوطني لمنافسة المنتجات الاجنبية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/20 | 23:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الركابي: نسعى لتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع الانتاج الوطني لمنافسة المنتجات الاجنبية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الركابي: نسعى لتحقيق مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع الانتاج الوطني لمنافسة المنتجات الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).