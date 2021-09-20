معادلة الحراسة والحصافة – عادل سعد



معادلة الحراسة والحصافة – عادل سعد
2021/09/20 | 23:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معادلة الحراسة والحصافة – عادل سعد تظل المنزلة الانسانية المتوازنة واحدة من الارصدة التي لايمكن ان تتراجع قيمتها  مهما كانت الظروف وتعددت الضغوط  وتبدلت الاحوال وسادت التناقضات ارى  ، ان المعدن البشري الثمين  امين  جوهره  مهما طغت الاختلاطات يظل مناصراً لهويته حارساً على حقوقها في دماثة وحصافة وصفح  وبشارة ليس على وفق الظرف المتوفر وانما […]

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