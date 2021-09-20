2021/09/20 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معادلة الحراسة والحصافة – عادل سعد تظل المنزلة الانسانية المتوازنة واحدة من الارصدة التي لايمكن ان تتراجع قيمتها مهما كانت الظروف وتعددت الضغوط وتبدلت الاحوال وسادت التناقضات ارى ، ان المعدن البشري الثمين امين جوهره مهما طغت الاختلاطات يظل مناصراً لهويته حارساً على حقوقها في دماثة وحصافة وصفح وبشارة ليس على وفق الظرف المتوفر وانما […]

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