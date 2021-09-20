2021/09/20 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أن تعزّوا فيه ..بوتفليقة فاسد – شامل بردان نقلت مصادر صحفية قبل سنوات ان عبدالعزيز بوتفليقة( مات السبت) كان ابن مخبر متعاون مع الاحتلال، ومع ان كل نفس بما كسبت رهينة، الا ان عبدالعزيز لم يتمكن لا من ان يصبح شرطيا ضد الثورة و لا مقبولا في الثورة اول الامر.مع كل ما […]

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