2021/09/20 | 23:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالفات إنتخابية تشكو خرق مدونة السلوك وزير الصدر: التقسيمات المناطقية تضمن فوز جميع مرشّحي التيار بغداد – ندى شوكت حث صالح محمد العراقي او ما يعرف بـ (وزير القائد الصدر) انصار التيار الصدري على الالتزام بالتقسيمات المناطقية، مؤكدا في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (ان الماكنة الانتخابية الصدرية ذات الخبرة العالية والالتزام بالتقسيمات المناطقية […]

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