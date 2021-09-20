الخلافة الراشدة حائرة بين ابى بكر و على - عماد نصر ذكرى

2021/09/20 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عماد_نصر_ذكرى لم يكن على بن أبى طالب حاضراَ فى السقيفة كما هو معلوم للكافة لأنه كان منهمكاَ فى غسل جثمان النبى وتجهيزه للدفن بينما ترك ابو بكر أمر محمد و هرع إلى السقيفة بعد أن استدعاه عمر لاهثا خلف أمر الملك والسلطان.



فالحى أبقى من الميت ولو كان المتوفى الديان سيد ولد آدم و أشرف من خلق الرحمن.



لم يرشح الرسول أحداَ لخلافته لكن هناك روايات ترجح أنه كان ينوى تسمية من يخلفه إلا أن القدر لم يمهله.



ذكر الطبرى أ ......





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