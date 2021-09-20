العراق يحصل على منصب رفيع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية

2021/09/20 | 23:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن انتخاب العراق نائباً لرئيس المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، “إنتُخِبَ العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65)، والتي أنطلقت أعمالها في مركز فيينا الدوليّ بالحضور الفعلي والافتراضي، وبمُشاركة دوليَّة رفيعة المستوى”.

وأضافت أن “هذا الاستحقاق في الوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية جاء في إطار عودة العراق لمُكانته المُناسبة في المُؤتمرات والمُحافل الدوليَّة ذات الصلة”.

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