2021/09/20 | 23:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت الباحثة بالشأن السياسي، ضحى الخالدي، اليوم الاثنين، ان مشاركة المرأة بالانتخابات ستدفع الناخبات للمشاركة الواسعة بالاقتراع، مشيرة الى انه يجب اعطاء الفرصة للمرأة في الوصول الى البرلمان بسهولة.وقالت الخالدي لبرنامج “حصاد الايام”: انه “يجب اعطاء الفرصة للمرأة في الوصول بسهولة للبرلمان”.واضافت ان “اغلب اعضاء البرلمان من النساء هن من بيئة محافظة”.[…]

ظهرت المقالة باحثة بالشأن السياسي: يجب اعطاء الفرصة للمرأة في الوصول الى البرلمان بسهولة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحثة بالشأن السياسي: يجب اعطاء الفرصة للمرأة في الوصول الى البرلمان بسهولة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحثة بالشأن السياسي: يجب اعطاء الفرصة للمرأة في الوصول الى البرلمان بسهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).