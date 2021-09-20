انتخاب العراق نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية

2021/09/20 | 23:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، عن انتخاب بلاده نائباً لرئيس المُؤتمر العام للوكالة الدوليَّة للطاقة الذرية بدورته الـ(65).وقال أحمد الصحاف، في تغريدة بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين، …

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