العاني يكشف عن تجاوزات بحق خلفاء الرسول ويقسم الشيعة الى صنفين

2021/09/20 | 23:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد النائب ظافر العاني، الاثنين، تسخير المذهب لاغراض "دنيئة"، بالتحريض والتهجم على "سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان".

وقال العاني، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (20 ايلول 2021)، ان "هناك من يحرض جمهوره بالتحريض والتهجم على سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان، وهذا كلام مخجل ومعيب ولا يليق بنائب".

وأضاف، "نحن نحترم مشاعر حتى الذين يعبدون البقر فهذه عقيدتهم، فما بالك بابن وطنك ودينك وقوميتك، فتقوم بالتهجم وتنتقص من عقيدته وتقلل من قيمتها".

وتابع، ان "مذهبه الصحيح والتشيع العربي لا يتهجم على سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان بل العكس من ذلك، وانما من يفعل ذلك هو ما يسمى بـ"التشيع الصفوي" الذي يخلق الفرقة بين ابناء الدين الواحد".

وأوضح، ان "المذهب الجعفري مثل المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيره، فهو مدرسة خاصة في تفسير الدين تتعلق بالمواريث والزواج والطلاق واحكام الحياة والمعاملات والعبادات، الا ان البعض يسخر المذهب لاغراضه الدنيئة".

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