"أمريكا أولًا".. كيف أصبحت سياسات بايدن أقرب لنهج ترامب من أوباما؟

2021/09/20 | 23:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقدمة: رأى فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS على شبكة CNN، أن نهج الرئيس جو بايدن في السياسة الخارجية يشبه نهج دونالد ترامب أكثر من نهج باراك أوباما، محذرا من أنه إذا استمر بايدن في هذا التكتيك، فإنه يخاطر بتطبيع سياسة ترامب الخارجية “أمريكا أولاً“.

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