2021/09/20 | 23:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مسؤولون أمنيون بإصابة شخصين بأعيرة نارية في إطلاق نار وقع في مدرسة ثانوية بولاية فيرجينيا الأميركية، الإثنين، وإلقاء القبض على صبي على خلفية الحادث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مراهق في حادثة إطلاق نار بمدرسة أميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مراهق في حادثة إطلاق نار بمدرسة أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).