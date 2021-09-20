الداخلية تعلن القبض على 11 متهما بنزاع الكمالية

2021/09/20 | 23:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على 11 متورطا بنزاع الكمالية، شرقي بغداد.

وقال مدير علاقات وإعلام الوزارة، اللواء سعد معن، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة اعتقلت 11 شخصا بتهمة الاشتراك بالدكة العشائرية".

وأضاف معن أن "المتهمين اعتقلوا وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب" العراقي.

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