اتفاق مائي عراقي إماراتي

2021/09/20 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو‭ ‬ظبي‭ ‬–‭ ‬الزمان‭ ‬ وقّعت‭ ‬مجموعة‭ ‬موانئ‭ ‬أبوظبي‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬العامة‭ ‬للموانئ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬علاقات‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬النقل‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬والنقل‭ ‬البحري‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وحضر‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الإماراتية‭ ‬أبوظبي‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الإماراتي‭ ‬سهيل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬فرج‭ ‬فارس‭ ‬المزروعي‭ […]

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