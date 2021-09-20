ثلاثية بخاصرة الثلاثاء-علي السوداني

2021/09/20 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭(‬سيدوري‭)‬ اكتمل‭ ‬الآن‭ ‬مشهد‭ ‬الآلهة‭ ‬المنتظمين‭ ‬فوق‭ ‬دكة‭ ‬حجرية‭ ‬قاسية‭ ‬،‭ ‬وقد‭ ‬توسطهم‭ ‬كبيرهم‭ ‬المهيب‭ ‬وقامت‭ ‬لهم‭ ‬رعية‭ ‬القاعة‭ ‬بالتبجيل‭ ‬والتمجيد‭ ‬والتهليل‭ .‬جلس‭ ‬جلجامش‭ ‬بقفص‭ ‬عظيم‭ ‬معمول‭ ‬من‭ ‬جذع‭ ‬النخل‭ ‬وقير‭ ‬البئر‭ ‬الساخنة‭ ‬وحبال‭ ‬مغزولة‭ ‬من‭ ‬شعر‭ ‬السبايا‭ ‬النائحات‭ ‬بسجن‭ ‬المدينة‭ .‬ كانت‭ ‬حارسة‭ ‬الحانة‭ ‬تحمل‭ ‬بيمينها‭ ‬القوية‭ ‬وصلة‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدم‭ ‬من‭ ‬قميص‭ ‬الفتى‭ […]

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