2021/09/20 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- (سيدوري) اكتمل الآن مشهد الآلهة المنتظمين فوق دكة حجرية قاسية ، وقد توسطهم كبيرهم المهيب وقامت لهم رعية القاعة بالتبجيل والتمجيد والتهليل .
جلس جلجامش بقفص عظيم معمول من جذع النخل وقير البئر الساخنة وحبال مغزولة من شعر السبايا النائحات بسجن المدينة . كانت حارسة الحانة تحمل بيمينها القوية وصلة ملطخة بالدم من قميص الفتى […]
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جلس جلجامش بقفص عظيم معمول من جذع النخل وقير البئر الساخنة وحبال مغزولة من شعر السبايا النائحات بسجن المدينة . كانت حارسة الحانة تحمل بيمينها القوية وصلة ملطخة بالدم من قميص الفتى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثية بخاصرة الثلاثاء-علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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