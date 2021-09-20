2021/09/20 | 23:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دراما عن العائلة الملكية البريطانية تنال الاعجاب الواسع لوس انجليس (أ ف ب) – بعد طول انتظار، توّجت “نتفليكس” بكبرى الجوائز التي كانت تصبو إليها، إذ نال مسلسل “ذي كراون” الذي يروي حياة العائلة الملكية البريطانية جائزة أفضل عمل درامي وحصد مجموعة أخرى من المكافآت في الدورة الثالثة والسبعين من جوائز “إيمي” التي أقيمت مساء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلسل الملكي والفيلم الكوميدي يحصدان جوائز إيمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسلسل الملكي والفيلم الكوميدي يحصدان جوائز إيمي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسلسل الملكي والفيلم الكوميدي يحصدان جوائز إيمي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).