المسلسل‭ ‬الملكي‭ ‬والفيلم‭ ‬الكوميدي‭ ‬يحصدان‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي‭ ‬

2021/09/20 | 23:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراما‭ ‬عن‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬تنال‭ ‬الاعجاب‭ ‬الواسع لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بعد‭ ‬طول‭ ‬انتظار،‭ ‬توّجت‭ “‬نتفليكس‭” ‬بكبرى‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تصبو‭ ‬إليها،‭ ‬إذ‭ ‬نال‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬كراون‭” ‬الذي‭ ‬يروي‭ ‬حياة‭ ‬العائلة‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬عمل‭ ‬درامي‭ ‬وحصد‭ ‬مجموعة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬جوائز‭ “‬إيمي‭” ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ […]

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