من يبرر الخيانة خائن.. - أحمد بيان

2021/09/20 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان الخيانة خيانة، نقطة الى السطر.



كفى تبريرا، بالواضح أو بالمرموز...الخائن يبيع القضية وأصحاب القضية، والقضية هنا قضية شعب وليس شيئا آخرا.الخائن يضع وراء ظهره كل تضحيات أبناء شعبه وشهداء شعبه والمجهودات المبذولة من طرف المناضلين داخل السجون وخارجها الذين كانوا رفاقه قبل خيانته.الخائن يحرق الأخضر واليابس من أجل نفسه ومن أجل فتات قذر ونتن.الخائن يرتمي في أحضان العدو الطبقي سرا وعلانية.



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