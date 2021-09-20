2021/09/20 | 23:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gVpuTaxK4kE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ورشة عمل تقيمها نقابة المحاسبين لتوعية وتثقيف الجهاز المصرفي في البلاد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ورشة عمل تقيمها نقابة المحاسبين لتوعية وتثقيف الجهاز المصرفي في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).