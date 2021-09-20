الاتحاد الأوروبي: واشنطن تخلفت عن الولاء بعد أزمة الغواصات مع فرنسا

2021/09/20 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاتهم الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بـ"عدم الولاء"، على خلفية قضية "أزمة الغواصات" مع فرنسا وتشكيل اتفاق عسكري جديد في المحيطين الهندي والهادئ على حساب باريس.وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في تصريح للصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "هناك تخلف عن الولاء من طرف الولايات المتحدة في قضية أزمة الغواصات، وتشكيل اتفاق عسكري جديد في المحيطين الهندي والهادئ على حساب فرنسا".وأضاف أن "الاتحاد يطلب من واشنطن توضيحا، لمحاولة فهم أفضل للنوايا وراء الإعلان عن هذه الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، لأنها غير مفهومة".المصدر: RT

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