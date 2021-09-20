واشنطن تعلن استهداف قيادي كبير في تنظيم القاعد قرب إدلب

2021/09/20 | 23:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، جون كيربي، الاثنين، أن القوات الاميركية استهدفت زعيما بارزا في تنظيم القاعدة بالقرب من إدلب في سوريا.





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وأضاف كيربي، خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس"، أن التقارير الأولية أكدت استهداف الشخص المقصود، وليس هناك مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف مدنيين.

من جهة أخرى كشف المتحدث باسم البنتاغون أنه سيتم مراجعة "التحقيقات بشأن مقتل مدنيين في غارة بكابل".

وفي 29 أغسطس، استهدفت ضربة جوية أميركية سيارة في كابل كان يعتقد أنها "محملة بالمتفجرات" بغرض تنفيذ هجوم للفرع المحلي لتنظيم داعش.

لكن غداة الضربة، أعلنت عائلة سائق السيارة إزمراي أحمدي لوكالة فرانس برس أنه كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية، وأن 10 أشخاص قتلوا في الضربة معظمهم أطفال.

وأقر الجيش الأميركي لاحقا بمقتل 10 مدنيين أفغان في "خطأ مأسوي" ارتكبه حين شن الضربة على المركبة، وقدم وزير الدفاع لويد أوستن اعتذاره.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي قائد القيادة الوسطى للجيش الأميركي، الجمعة، إن الإدارة تدرس دفع تعويضات لأسر المدنيين الذين قتلوا، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

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