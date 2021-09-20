2021/09/20 | 23:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت: جبار عودة الخطاط

منح مجلس النواب اللبناني الثقة لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأكثرية 85 صوتاً من أصل 100 هو مجموع النواب الحاضرين في الجلسة التي إستمرت الى مساء اليوم الإثنين.

وأكد ميقاتي خلال مناقشة البيان الحكومي، ان "حكومته ولدت من رحم معاناة اللبنانيين ووجعهم، ولابد من مقاربات فاعلة لمعالجة ألم الناس".

وأضاف ان حكومته ستستأنف "التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى إتّفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجاً إنقاذياً ينطلق من خطة التعافي مع المُباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، ومعاودة المفاوضات مع الدائنين الدوليين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدُم مصلحة لبنان ولا يُحمّل الدولة الأعباءً الكبيرة".

وتابع انه "سيعمل على تعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والمحافظة عليها، والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية"، داعياً إلى "إستئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة".

كما أكد ميقاتي"الالتزام بإجراء الإنتخابات النيابيّة في موعدها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

هذا وتأخرت الجلسة أكثر من ساعة على موعد إنعقادها بسبب إنقطاع التيار الكهربائي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة لحكومة ميقاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).