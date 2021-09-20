ال بشارة: تجربة المرأة بالبرلمان “مهمة”

2021/09/20 | 23:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الكاتب والمحلل السياسي، حافظ ال بشارة، اليوم الاثنين، ان تجربة المرأة بالبرلمان مهمة، لافتا ان كل الدول نجحت من خلال اعطاء المرأة دورها بالمجتمع.وقال ال بشارة لبرنامج “حصاد الايام”، ان “دور المرأة مهم جدا في المجتمع”، مبينا ان “غياب المرأة عن المشهد السياسي يعود لعدة اسباب تتحملها المرأة والمجتمع”.واضاف ان “الدين […]

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