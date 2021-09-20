2021/09/20 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شابات غاز الشمال يحرزن بطولة الدوري بكرة السلة بغداد-الزمان احرزت شابات فريق غاز الشمال دون 18 عاما لقب بطولة الشابات بكرة السلة في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم وعلى قاعة الشعب في بغداد و فيها تقابل فريقنا مع شابات نادي دربندخان.واستطعن من الفوز بنتيجة المباراة و ب ( 71 / 42 ) نقطة […]

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