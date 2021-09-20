قتلى وجرحى في مواجهات عشائرية بالأسلحة المتوسطة قرب بغداد

2021/09/20 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬النجف‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اندلعت‭ ‬امس‭ ‬ازمة‭ ‬عشائرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تطورت‭ ‬الى‭ ‬قتال‭ ‬عنيف‭ ‬بالاسلحة‭ ‬المتوسطة‭ ‬وقاذفات‭ ‬الصواريخ‭ ‬اليدوية‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يتكرر‭ ‬حول‭ ‬بغداد‭ ‬وفي‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬كثيرا‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ .‬وكانت‭ ‬بلدة‭ ‬الكمالية‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد‭ ‬مسرح‭ ‬‮«‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬كثيفومستمر‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬زحف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬بآليات‭ ‬مختلفة‭ ‬واستمر‭ […]

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