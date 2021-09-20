طاقة شمسية ودكّة عشائرية

2021/09/20 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام التعاقدات‭ ‬العراقية‭ ‬حول‭ ‬مشاريع‭ ‬توليد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬جيدة‭ ‬بلا‭ ‬شك،‭ ‬برغم‭ ‬تأخرها‭ ‬الكبير‭ ‬ومحدوديتها‭ ‬ايضاً‭.‬لكنَّ‭ ‬الأهم‭ ‬هو‭ ‬توظيف‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬العمراني‭ ‬والتخطيط‭ ‬الحضري‭ ‬للمدن‭ ‬الناشئة‭ ‬أو‭ ‬التجمعات‭ ‬السكنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬أهمية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والصديقة‭ ‬للبيئة،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬توفر‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬العادي‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭ ‬كموعد‭ […]

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