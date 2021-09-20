الولايات المتحدة تعلن خطة لرفع عدد اللاجئين في العام المقبل

2021/09/21 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، أن الرئيس، جو بايدن، قدم مقترح قرار للكونغرس الأميركي لرفع عدد اللاجئين الذين سيسمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة العام المقبل.

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