2021/09/21 | 00:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر السومرية نيوز، صوراً لانتشار دوريات الشرطة في منطقة الكمالية شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عشرات الدوريات من شرطة بغداد والشرطة الاتحادية في المنطقة وتجوال مستمر لقائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة وقائد الفرقة الاولى شرطة اتحادية"، مشيراً الى أن "الوضع جيد جدا في المنطقة".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، أن الوضع في الكمالية شرقي العاصمة مسيطر عليه، مؤكدة أن القوات الأمنية تفرض الأمن بعد اندلاع نزاع عشائري.

واندلع نزاع عشائري اليوم الاثنين، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الكمالية ما اسفر عن قتلى وجرحى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. انتشار أمني في الكمالية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. انتشار أمني في الكمالية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).