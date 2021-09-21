2021/09/21 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفلت فريق برشلونة، من السقوط أمام ضيفه غرناطة، في مباراة ختام الجولة الـ 5 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، وتعادل معه بنتيجة (1-1).لُيصبح رصيده برشلونة 8 نقاط في المركز السابع، مع بقاء مباراة مؤجلة، أما غرناطة فقد أصبح رصيده 3 نقاط، في المركز السابع عشر.قبل أن تكتمل الدقيقة الثانية، غرناطة تقدم على برشلونة، بهدف مفاجئ بعد عرضية رائعة من إسكوديرو تصل إلى دوارتي يضعها برأسه في الشباك الكاتالونية، وعند الدقيقة الـ 18، برشلونة كان قريبًا من التعادل، ولكن تسديدة روبيرتو اصطدمت بالعارضة.وفي الدقيقة الـ 42، تسديدة قوية من لاعب غرناطة ولكن تير شتيجن تصدى لها، ثم في الدقيقة الـ 44، فرصتين خطيرتين متتاليتين لبرشلونة عن طريق رونالد أراوخو، رأسيتين الأولى تصدى لها حارس غرناطة والثانية مرت بجوار القائم الأيسر.ومع بداية الشوط الثاني، كانت هناك عدة محاولات للبارسا، برأسية جديدة من أراوخو، في الدقيقة الـ 55، ومحاولات قام بها النجم الهولندي ممفيس ديباي، في الدقيقتين الـ 58، والـ 60، ولكن يوفق أصحاب الأرض، في الوصول إلى شباك الضيوف.وسدد ديباي كرة من ركلة ثابتة في الدقيقة الـ 71، ولكن ضربت في حائط الصد، وحاول البديل لوك دي يونج في الدقيقة الـ 78 بكرة رأسية أخطأت المرمى، ثم حاول المكافح أراوخو، برأسية جديدة، ولكن لم يحالفه الحظ مرة أخرى.وإستمر ضغط برشلونة في الدقائق الأخيرة، لكن غرناطة واصل الاستبسال في الدفاع عن مرماه، حتى جاء الصنديد أراوخو ونال ما أراد بتسجيله هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة الـ 90، بعد كرة رفعها بإتقان البديل جافي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يتعادل مع غرناطة بهدف لكل فريق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يتعادل مع غرناطة بهدف لكل فريق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).