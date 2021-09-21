2021/09/21 | 00:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

غالبًا ما تتأخر اجتماعات أوبك ، والاحتفالات بالذكرى الستين لتأسيسها ليست استثناءً ، حيث تقرر عقد الحدث متأخرًا قرابة عامين.

وقال المنظمون ، حسب تقرير " bloomberg” الامريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم ) إن "منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستؤجل الاحتفالات المقرر إقامتها في بغداد في ذكرى تأسيس المنظمة عام 1960 - حتى الربع الأول من العام المقبل ، حيث كان من المقرر عقده في 30 ايلول ".

واضاف إن "المراسم تأجلت لتجنب أي صدام مع الانتخابات المقبلة في العراق ومؤتمر مقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة".

وتابع إن "إعادة الترتيب لن تتداخل مع الاجتماع المقبل لتحديد السياسات للمجموعة وحلفائها، المقرر عقده الكترونياً في 1 تشرين الأول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوبك تؤجل حدث الذكرى الستين في بغداد حتى أوائل عام 2022.. احتفال يؤدي لصدام!) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوبك تؤجل حدث الذكرى الستين في بغداد حتى أوائل عام 2022.. احتفال يؤدي لصدام!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).