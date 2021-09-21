برشلونة يتعثر أمام غرناطة في الليغا

2021/09/21 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعادل برشلونة ومضيفه غرناطة بهدف لمثله، مساء اليوم الإثنين، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.سجل دوارتي لغرناطة في الدقيقة 2، بينما تعادل لبرشلونة رونالد أراوخو في الدقيقة (90+1).وبهذا التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع بجدول الترتيب، بينما رفع غرناطة رصيده إلى 3 نقاط في المركز 17.

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