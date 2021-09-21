2021/09/21 | 00:20 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة الصحة ترصد 453 ألف إصابة و7 آلاف وفاة جديدة بكورونا في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/21 | 00:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منظمة الصحة ترصد 453 ألف إصابة و7 آلاف وفاة جديدة بكورونا في العالم) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منظمة الصحة ترصد 453 ألف إصابة و7 آلاف وفاة جديدة بكورونا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).