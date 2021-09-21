طقس العراق.. أمطار رعدية في هذه المناطق نهاية الاسبوع الحالي

2021/09/21 | 00:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير توقعات احوال الطقس، الاثنين، إلى احتمالية هطول زخات من الامطار الرعدية في نينوى ودهوك وشمال اربيل يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطيه في تدوينة اليوم، (20 ايلول 2021): "ارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة لليومين القادمين بفارق قليل ثم تعود للانخفاض مجددا اعتبارا من مساء الخميس والجمعة لتكون الاجواء معتدلة نهارا وتميل للبرودة النسبية أوقات الفجر".

وأضاف: "وتشير التوقعات لنشاط متوقع بالرياح الشمالية الغربية يشمل مدن الوسط والجنوب والفرات الاوسط يومي الثلاثاء والأربعاء مسببة تصاعدا للغبار في المناطق الصحراوية ثم تعود للتقلبات يوم الخميس".

وتابع، "توقعات بهطول زخات من الامطار الرعدية في نينوى ودهوك وشمال اربيل الخميس والجمعة بسبب اندفاع هواء بارد في الطبقات العليا من الجو وربما يمتد تأثيره ليشمل مناطق اخرى في الشمال، كذلك يؤثر اعتبارا من الثلاثاء للجمعة أيضا على تركيا بامطار غزيرة في بعض مدنها خصوصا، كذلك تشمل الامطار مدن سواحل سوريا وشمالها وفلسطين ولبنان وسيناء وغرب الاردن".

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