كتاب اقتصادي جديد للدكتور محمد طاقة

2021/09/21 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جديد البروفسور محمد طاقة ..مؤشرات التقدم الاقتصادي وطرق حسابها علاء العاني أضافة نوعية ومنهجية جديدة يطلقها البروفسور الدكتور محمد طاقة ، عبر اصداره الجديد الموسوم ( مؤشرات التقدم الاقتصادي وطرق حسابها ) ، ليغني الطلبة والدارسين والباحثين والمهتمين بالاطلاع على حيثيات هذا الموضوع المهم من علم الاقتصاد والنظريات الاقتصادية ومؤشرات التقدم الاقتصادي […]

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