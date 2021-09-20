سعيد يعلن إصراره على التدابير الاستثنائية ويصف مظاهرة بـ

2021/09/21 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، التظاهرة التي ضمت المئات السبت ضد قراراته الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو الماضي، وسط العاصمة، بانها "مسرحية"، واتهم خصومه ببث الفوضى والفتنة في البلاد.

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