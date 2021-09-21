2021/09/21 | 00:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kCILLWCNWxg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فاضل أبو رغيف: البيئة العراقية طاردة لأي إرهاب قادم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فاضل أبو رغيف: البيئة العراقية طاردة لأي إرهاب قادم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).