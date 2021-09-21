2021/09/21 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاض "البارسا" المباراة على وقع خسارته المؤلمة قاريًا وسط ضغوط كبيرة على مدربه الهولندي رونالد كومان، لكنه عجز عن استعادة نغمة الانتصارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بهدف صنعه بديلان.. برشلونة ينجو "في الرمق الأخير") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بهدف صنعه بديلان.. برشلونة ينجو "في الرمق الأخير") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).